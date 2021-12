Prefeitura de Manaus realiza recomposição asfáltica em ruas do bairro Planalto

Obras de recomposição asfáltica, da Prefeitura de Manaus, chegam ao bairro Planalto, zona Centro-Oeste da capital, onde as vias que estavam intrafegáveis começam a receber nova camada asfáltica.

Nesta terça-feira, 14/12, as equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) trabalham na rua Genebra e mais de 80 toneladas de massa asfáltica estão sendo aplicadas em toda a extensão.

De acordo com o vice-prefeito e titular da Seminf, Marcos Rotta, as ações visam levar melhorias à população que sempre sofre com as péssimas condições que se encontravam muitas vias do bairro.

“Estamos nas ruas da cidade de Manaus cumprindo fielmente essa orientação do prefeito David Almeida, de melhorar a vida de todos na cidade, em todos os bairros, sem esquecer da zona rural. O momento é difícil, é complicado, nós temos R$ 2 bilhões a menos do que o exercício anterior, além das muitas chuvas na cidade. Praticamente nós não tivemos verão neste ano, mas nada nos impede de avançar cada vez mais”, afirmou Rotta.

A expectativa dos moradores do bairro é que durante a semana, outras ruas sejam revitalizadas, ganhando uma trafegabilidade segura, assim como relatou o senhor Luiz Anselmo, que trabalha como picolezeiro no bairro. Ele afirmou que o asfalto novo ajuda, inclusive na trafegabilidade do seu carrinho de picolés.

“Agora sim vou vender mais picolés, não tenho nem preguiça de empurrar meu carrinho na rua asfaltada. Olha aí como está ficando um tapete, graças a gestão do prefeito David e do vice-prefeito Rotta”, concluiu Anselmo.

A Seminf já realizou a recomposição total da rua Dakar, no conjunto Campos Elíseos, e nos próximos dias, a área receberá um mutirão de serviços básicos onde mais vias serão atendidas.

“Nós sabemos da expectativa dos moradores de muitos bairros da cidade de Manaus, em receber infraestrutura, e nós reconhecemos que ainda há muitos problemas a serem enfrentados. Existe um compromisso por parte do prefeito, de chegar cada vez mais com infraestrutura para melhorar a vida de todos na cidade. É assim, trabalhando, que nós vamos construir uma cidade melhor para todos”, concluiu Rotta.