Agentes de Saúde de Manaus são treinados para liderar a guerra contra a malária

A luta contra a malária está ganhando um novo impulso em Manaus, com a Prefeitura da cidade iniciando um programa de capacitação intensiva para Agentes Comunitários de Saúde (ACSs). Sob a égide da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), 160 ACSs estão embarcando em uma jornada de aprendizado crucial para combater as doenças transmitidas por vetores, com foco especial na malária.





A primeira leva de 30 ACSs, representando as unidades básicas de saúde na zona rural de Manaus, está atualmente imersa nessa capacitação vital. Sedimentada no auditório do Complexo de Saúde Oeste, no bairro da Paz, esta turma pioneira está absorvendo conhecimentos cruciais que os capacitarão para agir como agentes eficazes na prevenção e controle da malária.

Alciles Comape, chefe da Divisão de Controle de Doenças Transmitidas por Vetores da Semsa, delineia a abordagem abrangente do programa. Programadas para acontecerem em abril e maio, estas sessões de capacitação serão divididas em quatro turmas. Elas não só fornecerão aos ACSs uma compreensão abrangente das arboviroses, como também os equiparão com estratégias específicas para combater a malária, uma doença particularmente prevalente na região.

O conteúdo programático abrange desde a epidemiologia da malária até técnicas de diagnóstico e tratamento, além de instruções sobre como preencher corretamente as notificações no Sistema de Informação de Vigilância Epidemiológica (Sivep-Malária). Com um foco particular na zona rural, onde a malária é mais prevalente, a capacitação visa capacitar os ACSs a disseminar informações vitais e estratégias de prevenção entre as comunidades afetadas.

Rubens Santos, diretor do Distrito de Saúde Rural, destaca a importância crucial desta iniciativa, especialmente nas áreas fluviais onde a malária é mais predominante. Ele ressalta a necessidade de os ACSs compartilharem ativamente seu conhecimento com a comunidade, especialmente com aqueles que frequentemente viajam entre áreas urbanas e rurais, contribuindo para a disseminação da doença.

Para Deysyanne da Silva Costa, ACS da UBS Nossa Senhora Auxiliadora, essa capacitação representa uma oportunidade de reforçar e expandir as atividades já realizadas pela unidade de saúde. Com um ano de experiência na equipe, ela reconhece o papel crucial que os ACSs desempenham na prevenção e controle da malária, e espera que essa capacitação os capacite ainda mais nessa missão vital.

À medida que esses ACSs se tornam mais proficientes em suas funções, a Prefeitura de Manaus está fortalecendo sua linha de defesa contra a malária e outras doenças transmitidas por vetores. Essa iniciativa não apenas salva vidas, mas também fortalece o tecido da comunidade, capacitando indivíduos para proteger a saúde de suas próprias comunidades.