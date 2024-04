Abrigo Moacyr Alves promove 1ª Amostra Multidisciplinar em celebração ao Dia Mundial do Autismo

No próximo dia 8 de abril, das 8h às 16h, o Abrigo Moacyr Alves, situado na Rua Profª Léa Alencar, 1014, Alvorada I, estará realizando um evento pioneiro: a Primeira Amostra Multidisciplinar em comemoração ao Dia Mundial do Autismo.





Esta iniciativa especial contará com uma série de palestras e uma exposição de Banners informativos, destacando a importância de cada profissional envolvido na Terapia com pessoas que possuem Transtorno do Espectro Autista (TEA). Além disso, a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (SEJUSC) marcará presença, oferecendo informações sobre os benefícios da carteira do Autismo (PCD) e até mesmo facilitando a emissão para os interessados. É importante ressaltar que os interessados devem levar todos os documentos pessoais, uma foto 3×4, tipagem sanguínea e ter o aplicativo SASI baixado no celular. A emissão das carteiras será limitada a 50 senhas.

Essa é uma oportunidade ímpar para adquirir conhecimento, se informar e contribuir para a inclusão e valorização das pessoas com Autismo. Não deixe de participar!

Para mais detalhes e esclarecimentos, entre em contato pelo telefone (92) 9 8415-7022.

Sobre o Abrigo Moacyr Alves:

O Abrigo Moacyr Alves, localizado no bairro do Alvorada, Centro-Oeste de Manaus, tem como missão primordial acolher, cuidar e dar apoio a crianças e adolescentes com deficiências físicas e intelectuais. Esta instituição sem fins lucrativos desempenha um papel crucial na sociedade, promovendo a inclusão social de 66 crianças e adolescentes com deficiência por meio de diversas atividades sociais, culturais e educacionais.