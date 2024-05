Em Urucurituba, dupla é presa com drogas e dinheiro em espécie

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 41ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Urucurituba (a 208 quilômetros de Manaus) em ação conjunta com Polícia Militar do Amazonas (PMAM), prendeu em flagrante, na sexta-feira (17/05), João Victor Moreira Nunes, 26, conhecido “Vitinho”, e Luís Baraúna Monteiro, 30, com drogas e dinheiro em espécie, proveniente da venda dos entorpecentes.





Segundo o delegado Paulo Barros, que responde interinamente pela unidade policial, a prisão ocorreu após denúncias anônimas informando a comercialização de drogas na localidade.

Luís Baraúna Monteiro é mototaxista e conhecido por fazer uma espécie de “delivery de drogas” na cidade. Inclusive, ele já vinha sendo investigado pelos policiais da 41ª DIP.

“As diligências iniciaram e foi possível constatar a veracidade da denúncia. A dupla foi abordada e com eles foram apreendidas as drogas, dois aparelhos celulares, dois relógios e um cordão, além de uma quantia expressiva de dinheiro em espécie”, explicou o delegado.

Procedimentos

João Victor e Luís Baraúna responderão por tráfico de drogas e associação para o tráfico de drogas. Eles foram conduzidos à unidade policial e ficarão à disposição da Justiça.