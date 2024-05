Gabigol e o Flamengo: rumo à rescisão contratual?

A imagem de Gabigol vestindo a camisa do Corinthians continua gerando muita repercussão negativa no Flamengo. A decisão do clube de multar o jogador e retirar sua camisa 10 pode levar à rescisão antecipada do contrato. Essa possibilidade vem sendo discutida pelos dirigentes do Flamengo desde sexta-feira.





A percepção geral é de que o ambiente para Gabigol no clube está deteriorado. O incidente da última quinta-feira prejudicou sua imagem com os torcedores, que eram seus maiores apoiadores. Além disso, afetou suas relações dentro do elenco. Uma parte da diretoria defende a rescisão do contrato desde o início.

A saída de Gabigol do Flamengo já era considerada uma certeza. O presidente Rodolfo Landim e o vice de futebol, Marcos Braz, tinham apenas receio de que qualquer ação antes de dezembro, quando o contrato expira, pudesse prejudicar sua relação com os torcedores. Porém, agora…

Três clubes mostraram interesse: Palmeiras, Corinthians e Cruzeiro são os principais candidatos a contratá-lo. O Corinthians já havia negociado com Gabigol e seu empresário, Junior Pedroso, em janeiro. Por sua vez, Palmeiras e Cruzeiro começaram as tratativas mais recentemente, de olho na oportunidade de contratá-lo sem custos em 2025.

Fonte: R7