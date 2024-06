Água nas Torcidas: Amazonas envasa 500 mil copos para Festival de Parintins

Este ano, durante o 57º Festival de Parintins, o Governo do Amazonas vai distribuir 500 mil copos temáticos na ação Água nas Torcidas. E para isso, a fábrica estadual envasadora de água tratada, coordenada pela Companhia de Saneamento do Amazonas (Cosama), tem intensificado o processo de produção. Localizado no município de Manaquiri (a 60 quilômetros de Manaus), o estabelecimento produz mais de três mil copos por hora.





A ação “Água nas Torcida” atende às filas das galeras dos bois-bumbás Caprichoso e Garantido, área externa do Bumbódromo, e em diversos pontos estratégicos da cidade (porto hidroviário, aeroporto, orla, mercado municipal, catedral e feira da Francesa). Cada agremiação folclórica recebe um quantitativo de copos para distribuição nos bastidores, atendendo aos trabalhadores dos galpões e brincantes.

O processo de envasamento dos copos que serão distribuídos na ilha Tupinambarana, começa pelo tratamento e qualidade da água dos copos envazados, que passam por um rigoroso processo, que vai desde a captação subterrânea até o envase e armazenamento, garantindo que todas as normas vigentes sejam atendidas.

“Nossas análises são feitas, diariamente, com a coleta para ver o volume de ferro, alumínio e os metais, isso tanto da água bruta quanto da água tratada”, disse Cleudvan Leão, laboratorista da Cosama em Manaquiri.

O processo produtivo do envase acontece por meio da captação da água de forma subterrânea em quatro poços no município. Após isso, é realizado tratamento da água, onde acontece a desinfecção com hipoclorito de cálcio 65%.

A água passa por dois filtros de carvão ativado e plissado dentro da Fábrica. O envase da água filtrada ocorre em uma máquina envasadora de copos devidamente higienizada e esterilizada. O monitoramento da qualidade da água e dos copos é realizado antes, durante e depois do processo de produção de envase da fábrica, a fim de atender as normas vigentes.

“Fazemos a análise tanto antes, durante e depois do processo para ter realmente um maior controle da qualidade da água. E é gratificante poder fazer esse trabalho porque ajuda a quem mais precisa a receber uma água potável”, disse Nayra Bitencourt, bióloga da Cosama.

Após envasados também são monitorados, caso ocorra qualquer tipo de ocorrência que não garanta a qualidade, será solicitado a suspensão do lote produzido.

Água nas Torcidas

Entre as intuições sociais beneficiadas pelo projeto, estão as Associações de catadores de Manaus e de Parintins, que reutilizam os corpos para ações na área da agricultura com a plantação de mudas. Esse trabalho de reaproveitamento dos copos gera uma economia, em torno de R$ 7 mil ao ano, para agricultores rurais de pequeno porte em Manaus. Os copos também permitem a reciclagem sendo utilizados para a produção de mangueiras e sacolas.

Fábrica estadual

A fábrica estadual envasadora de água tratada foi inaugurada pelo governador Wilson Lima, em 2022, e completa, nesta segunda-feira (10/06), dois anos de funcionamento. Nesse período, a fábrica já distribuiu mais de dois milhões de copos de água. A fábrica estadual é responsável por beneficiar comunidades rurais e atender ações do Governo do Amazonas em momentos críticos, como a estiagem e enchentes, ações de ajuda humanitária, e eventos socioculturais com a oferta de acesso à água tratada no estado.