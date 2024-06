Marinha do Brasil apreende material associado ao garimpo ilegal no rio Catrimani

Marinha do Brasil presta apoio às ações coercitivas contra o garimpo ilegal, os ilícitos transnacionais e os crimes ambientais na Terra Indígena Yanomami.





No dia 08 de junho, o Navio-Patrulha Fluvial (NPaFlu) “Raposo Taraves” durante a realização de Patrulha Naval, no contexto da Operação CATRIMANI II, apreendeu material associado ao garimpo ilegal em uma embarcação na foz do rio Catrimani. Foram apreendidos uma embarcação, um revólver, munições, substâncias ilícitas, mercúrio, combustível além de outros materiais utilizados pelo garimpo ilegal na região.

Os tripulantes da embarcação e o material apreendido foram conduzidos pelo navio para Caracaraí-RR, e, posteriormente, em coordenação com a Casa de Governo, apresentados à Superintendência da Polícia Federal em Roraima.

O NPaFlu “Raposo Tavares” é um dos meios da Marinha do Brasil atuando sob a coordenação da Operação CATRIMANI II, que envolve a repressão ao garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami, realizando operações conjuntas para inutilizar a infraestrutura de suporte à atividade ilícita e também no apoio logístico às atividades governamentais de emergência.

COMANDO CONJUNTO CATRIMANI II – A Operação CATRIMANI II é uma ação conjunta coordenada pela Casa de Governo em Roraima envolvendo órgãos de Segurança Pública, Agências e Forças Armadas no emprego, temporário e episódico, de meios na TIY em cumprimento à Portaria GM-MD N° 1511, de 26 de março de 2024, que determinou o emprego de meios das Forças Armadas em apoio às ações governamentais na Terra Indígena Yanomami.