Alckmin será ministro da Indústria e Comércio do governo Lula

O vice-presidente eleito Geral Alckmin (PSB) será o ministro da Indústria e Comércio do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O cargo será anunciado oficialmente na manhã desta quinta-feira (22) com os nomes de outros 16 ministros.

Lula fez convites a empresários para a administração da pasta, mas todos nomes cotados declinaram o pedido. Entre os nomes mais cotados, estava o do atual presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Josué Gomes. Ele faz parte da terceira geração à frente do Grupo Coteminas, fundada por seu pai José Alencar, vice-presidente de Lula em seus dois primeiros mandatos.

Anteriormente, havia uma demanda do mercado pra que o Alckmin assumisse a Ministério da Fazenda, cujo cargo será ocupado por Fernando Haddad (PT).

A jogada de Lula é considerada arriscada, uma vez que o vice-presidente pode ser afastado do ministério, mas não pode ser demitido do governo.

Mudança de planos

Em novembro, Lula afirmou que Alckmin não assumiria nenhum ministério, após o vice-presidente ser confirmado como coordenador da transição do governo do petista. Diferentemente do que acontece agora, Lula afirmou em novembro que Alckmin não seria ministro do seu governo.

“Fiz questão de colocar o Alckmin como coordenador [da transição] para que ninguém pensasse que o coordenador vai ser ministro. Ele não disputa vaga de ministro porque é o vice-presidente da República”, disse Lula.

