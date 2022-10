Aleam homenageia Secretária de Rio Preto da Eva e mais 32 profissionais de educação

A professora Maria do Socorro Nogueira Fontinele, secretária executiva de educação de Rio Preto da Eva, foi uma das 32 profissionais da educação homenageadas com a Medalha do Mérito Legislativo Educacional “Professora Ignês de Vasconcellos Dias”.

A honraria à educadora rio-pretense foi de autoria do deputado estadual Belarmino Lins (PP), e ocorreu na última terça-feira (18), no plenário Ruy Araújo da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam).

“Nossa homenagem à professora Maria do Socorro Nogueira Fontinele, a Socorrinha, é um reconhecimento ao trabalho desenvolvido por uma das mais competentes educadoras em ação no nosso querido município de Rio Preto da Eva. Ela merece a medalha pelo muito que tem feito em favor de seu município e seu povo”, disse o parlamentar.

Socorrinha agradeceu a honraria com muita emoção. “Sinto-me muito lisonjeada, feliz e emocionada com essa homenagem. São anos dedicados a educação de Rio Preto da Eva, e que bom ter sido lembrada pelo deputado Belão. Só gratidão por tudo isso”, disse a educadora.

Diversos profissionais da educação de Rio Preto da Eva, familiares e amigos de Socorrinha, participaram da sessão especial, presidida pelo presidente da Aleam, deputado Roberto Cidade (UB). O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa (UB), também participou da sessão. “A Socorrinha merece muito esse reconhecimento, é uma das grandes profissionais da educação do nosso município, respeitada, batalhadora, procura sempre elevar a educação de Rio Preto ao mais alto patamar, então essa homenagem à ela, é muito merecida”, disse o prefeito.

A medalha

A medalha foi criada pela Resolução Legislativa nº 459/2009, de autoria da deputada Therezinha Ruiz (PL). O objetivo da propositura é homenagear os profissionais da área de Educação, que se distinguirem por seus méritos tanto na educação pública como privada, no âmbito do Estado do Amazonas.

A honraria é entregue anualmente, e cada deputado estadual indica um profissional. Neste ano, o Fórum de Educação indicou mais oito nomes, totalizando 32 educadores homenageados em 2022.

A Homenageada

Maria do Socorro possui Pós- Graduação/ Especialização em Gestão Escolar pela Universidade Federal do Amazonas-UFAM; Graduação/ Licenciatura em Metodologia do Ensino de Ciências Biológicas pelo Centro Universidade do Estado do Amazonas (UEA); Graduação/Pedagogia pelo Centro Universitário Leonardo da Vinci – UNIASSELVI; Graduação/ Licenciatura em Normal Superior pela UEA; Habilitação para o Magistério de 1ª a 4ª Série (Instituto Adventista Agro-Industrial – IAAI).

Também alcançou destaque na Prefeitura Municipal de Rio Preto da Eva comandando a Secretária Executiva e de Planejamento – SEMECD – RPE desde 2017 até os dias atuais. É professora concursada na Disciplina de Ciências – Ensino Fundamental I e II / Escola Municipal Gov. Gilberto Mestrinho / Escola Municipal Alegria de Saber (1997-2022).

Dirigiu a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMECD, de Rio Preto da Eva, de 2013 a 2016; Gestora da Escola Municipal Alegria de Saber entre 2004 e 2012; Professora de 1º e 2ºano do Ensino Fundamental na Escola Municipal Alegria de Saber, de 2002 a 2003; Professora Alfabetizadora da Educação Infantil Creche Menino Jesus, de 1997 a 2001, e Secretária Municipal de Educação, Cultura e Desportos – SEMECD, de 1997 a 2000.