Operação ‘Sucata’ é realizada para liberar calçadas e trazer mais segurança ao trânsito

Retirar sucatas das ruas e calçadas e oferecer um trânsito mais seguro para pedestres e motoristas motivaram a operação “Sucata”, realizada nesta quinta-feira, 20/10, pela Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

Desta vez, o bairro beneficiado com a ação foi o Cidade de Deus, na zona Norte da capital, onde o IMMU removeu cinco veículos “sucatas” que atrapalhavam a passagem de pedestres pela calçada e ainda ofereciam riscos de acidentes de trânsito na avenida Nossa Senhora da Conceição.

A operação contou também com o apoio do Instituto Municipal de Planejamento Urbano (Implurb) e Polícia Militar, por meio da 13ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom).

O vice-presidente de Trânsito do IMMU, Edson Leda, destacou que as operações do IMMU são realizadas de forma rotineira. “Temos que garantir o direito dos pedestres de andar no passeio livre, por isso estamos desobstruindo as calçadas e as vias ao retirar esses veículos em estado de abandono. Principalmente agora que está em vigor a Lei Federal 14.440/2022, que, em seu artigo 279, permite a remoção desses veículos, ainda que não estejam em locais proibidos”, afirmou.

Para o comandante da 13ª Cicom, capitão Sérgio Leão Portela, as operações conjuntas trazem mais resultados à segurança da população.

“Esse trabalho que o IMMU está desempenhando, hoje, com suas equipes, de retirar veículos em estado de abandono, vai facilitar bastante o trabalho da Polícia Militar, porque esses veículos abandonados favorecem a prática de ilícitos, bem como servem de esconderijos para infratores guardar materiais ilícitos para ludibriar suas atividades”, afirmou.

O munícipe que deseja denunciar carros abandonados nas vias, como sucatas ou acidentados, pode ligar para o Disque-Trânsito no número 0800 092 1188. Por meio de denúncias, os agentes farão o deslocamento até o local para averiguar a condição do veículo e tomar as medidas legais cabíveis.