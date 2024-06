Alemanha goleia Escócia na abertura da Eurocopa 2024

Sediando a Eurocopa 2024 e sendo considerada uma forte candidata ao título, a Alemanha começou o torneio com uma vitória contundente. Na Allianz Arena, em Munique, a seleção alemã derrotou a Escócia por 4 a 1, com gols de Florian Wirtz, Jamal Musiala, Kai Havertz, Niclas Fullkrug e Emre Can. Os escoceses, com um jogador a menos desde o final do primeiro tempo, só conseguiram marcar graças a um gol contra de Antonio Rudiger.





Desde o início, a Alemanha dominou a partida. Aos dez minutos, Wirtz abriu o placar, seguido por Musiala. O domínio alemão foi claro, com 20 finalizações contra apenas uma dos escoceses. Ainda no primeiro tempo, após a expulsão de Porteous por cometer um pênalti, Havertz marcou o terceiro gol, encerrando a primeira etapa com uma vantagem confortável.

No segundo tempo, Fullkrug aumentou a vantagem alemã. A Escócia, sem conseguir criar oportunidades, só marcou devido a um infeliz desvio de Rudiger. No final, Emre Can selou a vitória com um gol nos acréscimos, confirmando a força da Alemanha na competição.

Fonte: O Globo