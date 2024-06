David Almeida inspeciona progresso de obras em diferentes áreas da cidade

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou, na manhã desta sexta-feira, 14/6, o avenço de obras estruturantes em diferentes zonas da cidade. como é o caso da praça molhada do parque Gigantes da Floresta, localizado entre as avenidas Isaías Vieiralves e Olívia de Menezes Vieiralves, nas zonas Leste e Norte.





O prefeito David Almeida realizou uma vistoria técnica no espaço público e destacou que o local, que está na reta final dos trabalhos, vai receber, no próximo domingo, 23/6, os primeiros testes de luz nas estruturas.

“A praça molhada, a área dos peixes, é a parte interativa. Nós marcamos a data do dia 23 de junho para o primeiro teste de luzes e de água para ver como vai ficar o trabalho. Então, a partir deste momento, a gente tem o mês de julho para entregar toda a primeira etapa deste parque temático, que é educativo, interativo, contemplativo e, sem dúvida alguma, é uma conquista para a população de Manaus, especialmente aqui, zonas Leste e Norte da nossa cidade”, disse Almeida.

O chefe do Executivo municipal também vistoriou o andamento nas obras da nova quadra do conjunto Juruá, situada na avenida Cravina dos Poetas, no bairro Alvorada, zona Centro-Oeste da cidade. Além da quadra coberta, que recebeu uma reestruturação completa, o espaço também recebeu pintura, novas telhas, e rede de drenagem profunda, para evitar os alagamentos em dias de chuva.

“Aqui, nós temos também uma nova praça de alimentação, playground, uma academia ao ar livre, pista de caminhada, toda uma estrutura para o pessoal que pratica esporte, especialmente vôlei na nossa cidade, e a casa do vôlei fica aqui na zona Centro-Oeste de Manaus”, complementou o prefeito.

Já no bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, o prefeito de Manaus fiscalizou a implantação das placas que compõem o piso modular das quadras do Centro Social Urbano (CSU). O piso possui uma tecnologia moderna e eficaz para a prática esportiva e de lazer e é uma das novidades do projeto de reforma do espaço.

Mobilidade urbana

Durante a manhã, o prefeito também fiscalizou as obras de construção do Terminal de Integração 7 (T7), localizado na avenida Torquato Tapajós, esquina com avenida do Turismo, bairro Tarumã-Açu, próximo ao complexo viário Lydia da Eira Corrêa, que também seguem em ritmo acelerado.

O novo terminal terá 4.000 metros quadrados de área construída, composto por duas plataformas, sendo uma para articulado e convencional, e uma apenas para veículos convencionais, que irão realizar viagens dos bairros ao terminal (as chamadas linhas alimentadoras) e do bairro em direção ao centro da cidade (as linhas troncais). A nova estrutura irá atender usuários de transporte, principalmente, das zonas Oeste e Norte.

“É todo um trabalho que a gente faz diariamente de acompanhar o andamento das obras da prefeitura, para que elas possam andar com maior celeridade e, assim, a gente possa, o mais rápido possível, estar servindo melhor a população”, assegurou o chefe do Executivo municipal.