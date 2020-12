Alto Rio Solimões terá plano de operação de saúde

Representantes da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) apresentaram ao Ministério Público Federal (MPF) o planejamento das ações integrantes da Operação Alto Rio Solimões, realizada desde o último dia (7). O objetivo da ação é combater a covid-19 e levar atendimento médico especializado às áreas de abrangência do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Alto Rio Solimões, no sudoeste do Amazonas.

Entre as medidas de segurança informadas para a realização da Operação Alto Rio Solimões está a realização de testes PCR para diagnóstico de covid-19 em toda a equipe, sendo necessária a apresentação do resultado negativo para embarque na ação, além da ausência de sinais e sintomas da doença.

0Conforme apresentado pela Sesai, a Operação Alto Rio Solimões inclui a realização de atendimentos médicos à demanda reprimida de pacientes indígenas nas especialidades de pediatria, ginecologia, infectologia e psiquiatria. Os atendimentos serão promovidos em seis locais estratégicos, em áreas habitadas por povos indígenas tikuna, kokama e kaixana.

A operação é também uma resposta da Sesai à atuação do MPF, por meio de inquéritos civis e procedimentos administrativos, que apuram questões como condições estruturais e a qualidade dos serviços executados pelo Dsei Alto Rio Solimões; os índices de mortalidade infantil nas comunidades indígenas da região; a demora ou mesmo ausência de resultados de exames laboratoriais solicitados por médicos, prejudicando a saúde dos pacientes indígenas; e as ações para combate e prevenção da covid-19 entre os indígenas.

A Sesai se comprometeu a encaminhar ao MPF, ao final da operação, um relatório indicando as medidas adotadas em atendimento aos pedidos do Ministério Público nos procedimentos relacionados à saúde indígena na região do Alto Rio Solimões.