Alunos e professores da rede estadual já podem se inscrever no PCE 2021

Alunos e professores da rede pública estadual de ensino já podem se inscrever na edição de 2021 do Programa Ciência na Escola (PCE). As inscrições tiveram início nesta segunda-feira (15/03) e seguem até o dia 25 de março. Aos interessados em submeter proposta, o edital está disponível no site oficial da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), por meio do link: https://bit.ly/2Otk0yt.

O PCE é uma iniciativa da Fapeam, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação e Desporto e a Secretaria Municipal de Educação de Manaus (Semed-Manaus), e tem como objetivo estimular a participação de professores e estudantes em projetos de pesquisa a serem desenvolvidos em escolas públicas do Amazonas.

Neste ano, o PCE conta com um orçamento de R$ 3,36 milhões, destinados a apoiar participantes do 5º ao 9º ano do Ensino Fundamental, da 1ª à 3ª série do Ensino Médio e das modalidades Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação Escolar Indígena, Atendimento Educacional Específico e Projeto Avançar.

Segundo o coordenador institucional do PCE na Secretaria de Estado de Educação e Desporto, professor Mailson Rafael Ferreira, a iniciativa contribui significativamente para o desenvolvimento dos alunos por meio da Ciência.

“Todos os anos, empenhamos-nos para submeter diversos projetos científicos, no intuito de fomentar a pesquisa e melhorar o desempenho escolar tanto dos alunos bolsistas quanto dos demais que têm contato com os trabalhos desenvolvidos nas escolas”, afirmou Mailson Rafael.

Sobre o PCE – O Programa Ciência na Escola (PCE) teve seu primeiro edital lançado no ano de 2004 e, desde então, acontece anualmente no Amazonas. Durante a sua trajetória, a iniciativa reuniu, aproximadamente, mais de 5 mil projetos e mobilizou 5 mil professores, 24 mil alunos e 25 mil famílias envolvidas direta ou indiretamente.