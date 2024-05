AM-010: Ramal do São Francisco tem pavimentação autorizada pelo prefeito David Almeida

Prefeito David assina ordem de serviço para a pavimentação no Ramal do São Francisco, na AM-010





O prefeito de Manaus, David Almeida, acompanhado pelo secretário de Obras do município, Renato Junior, assinou, na manhã deste domingo, 26/5, a ordem de serviço para o início das obras de pavimentação de toda a extensão do ramal do São Francisco, localizado no quilômetro 42 da rodovia AM-010.

No local, serão aplicadas aproximadamente duas mil toneladas de massa asfáltica em toda extensão da via.

Segundo o chefe do Executivo municipal, o projeto de infraestrutura visa melhorar a qualidade de vida dos moradores da região, que há mais de 40 anos buscavam pela ação.

“É um avanço na infraestrutura nos ramais em torno da cidade de Manaus. Aos poucos, a gente vai avançando e dentro do nosso cronograma, dentro das nossas condições, a gente vai asfaltando todos esses ramais e dando uma melhor qualidade de vida para a população”, disse Almeida.

O ramal é um dos principais responsáveis pelo fluxo de distribuição de produtos agrícolas da área. No trecho, as equipes do distrito de obras realizaram terraplanagem, imprimação para iniciar a aplicação de massa asfáltica e compactação do solo.

“É com grande satisfação que anunciamos o início das obras de pavimentação aqui no ramal do São Francisco. Hoje, começamos a terraplanagem, que é a preparação do terreno para receber o asfalto, envolvendo a remoção de algumas irregularidades e a compactação do solo. Em seguida, aplicaremos o asfalto, melhorando significativamente a infraestrutura aqui para a população da comunidade São Sebastião”, concluiu o secretário de Obras, Renato Junior.

A estimativa de aplicação de pavimento no trecho é de duas mil toneladas de massa asfáltica. Esse serviço deverá impactar positivamente as famílias e os produtores rurais, que atualmente enfrentam dificuldades no deslocamento.

Os moradores da comunidade São Sebastião, que será contemplada pelos serviços de infraestrutura, relatam que há mais de 45 anos aguardavam pela melhoria, em especial os comerciantes, que eram os mais prejudicados pelas dificuldades enfrentadas para escoar seus produtos por conta das péssimas condições da via.

“Já estamos esperando esse asfalto há um bom tempo e, com certeza, vai contribuir gigantemente com a comunidade. É um asfalto que vai melhorar o nosso acesso tanto para vir quanto para voltar. Aqui já aconteceram alguns acidentes e quando chove fica muito liso, mas agora com o asfalto vai ser melhoria total para todos nós”, relatou o comerciante William Lima.

Outros cinco ramais foram contemplados com o serviço de pavimentação com acesso à AM-010 pelo programa “Asfalta Manaus”, enquanto os ramais Água Branca 1, Cachoeira do Leão, Matrinxã, Ipiranga e Bom Jesus já foram pavimentados, melhorando a infraestrutura rural e facilitando bastante o escoamento da produção agrícola e o acesso aos serviços essenciais.

Texto – Beathriz Torres/Semcom e Eduarda Lira/Seminf