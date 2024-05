Morte de peixes em Lago do Aleixo foi causada por água contaminada, diz polícia

A morte de peixes no Lago do Aleixo, na Zona Leste de Manaus, foi causada por água contaminada com rejeitos de empresas, conforme informou a Polícia Civil do Amazonas. A causa foi identificada durante a operação “Água Pura”, que visava encontrar os responsáveis pela poluição.





A operação levou à prisão de três pessoas e à aplicação de multas que superaram R$ 1 milhão a duas empresas. A Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente e Urbanismo (Dema), junto com a Polícia Federal e o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), conduziram a ação.

Segundo a delegada Juliana Viga, a investigação começou após denúncias de poluição por rejeitos líquidos não tratados, que resultaram na morte de peixes e na deterioração da flora local. Imagens de peixes mortos e água descolorida levaram à descoberta de que empresas não estavam tratando corretamente os efluentes líquidos.

As equipes policiais e periciais foram ao local e encontraram efluentes transbordando sem tratamento adequado, contaminando o solo e o lago. O Ipaam iniciou um processo administrativo contra as empresas, aplicando multas e embargando os locais.

Além disso, três pessoas foram presas em flagrante por poluição, armazenamento de produtos perigosos e descumprimento de embargo. Foram apreendidos três caminhões limpa-fossa e 380 litros de diesel irregular.

Fonte: g1/Amazonas