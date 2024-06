Mecânico é encontrado morto dentro de sucata na Cidade de Deus

MANAUS | Na tarde de domingo, (16), um mecânico foi encontrado morto dentro de um carro de sucata na avenida Nossa Senhora da Conceição, bairro Cidade de Deus, zona Norte de Manaus.





A vítima estava desaparecida desde as primeiras horas da manhã e os familiares e amigos só vieram sentir falta do homem durante a tarde quando deram início as buscas.

Um dos amigos ao abrir um carro, encontrou o mesmo já sem vida. A Polícia Militar, (PM), foi acionada e posteriormente o IML, recolheu o cadáver. A causa da morte não foi divulgada.

Por Correio da Amazônia