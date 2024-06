Governo Federal firma pacto com estados para preservação do Pantanal

O governo federal formalizou um pacto com diversos estados brasileiros para implementar uma ação coordenada de combate a incêndios e seca no Pantanal, além de estabelecer diretrizes para a preservação da Floresta Amazônica. O acordo, assinado em uma cerimônia no Palácio do Planalto em celebração ao Dia do Meio Ambiente, contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e da ministra do Meio Ambiente e Mudança Climática, Marina Silva.





De acordo com o documento acessado pelo g1, o principal objetivo é coordenar as ações federais e estaduais para efetivar a prevenção, o controle e o manejo do fogo, protegendo regiões de grande importância ecológica, econômica e social. O pacto envolve os estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, que abrangem o bioma pantaneiro, e os estados do Pará, Amazonas, Maranhão, Tocantins, Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, além da União.

O documento destaca que as mudanças climáticas provocadas pela emissão de gases de efeito estufa, juntamente com o desmatamento, têm reduzido as chuvas na região. Essas condições aumentam a severidade dos incêndios, especialmente em anos de seca, quando a vegetação perde a capacidade de agir como uma barreira natural contra o fogo.

André Lima, secretário extraordinário de Controle do Desmatamento e Ordenamento Ambiental Territorial do Ministério do Meio Ambiente, afirmou que o pacto já está em operação no Pantanal e na Amazônia. “Estamos trabalhando junto ao núcleo do governo para liberar valores, primeiro para reposicionar recursos de corte orçamentário e, depois, liberar recursos extraordinários para o enfrentamento dessa situação”, explicou Lima.

Rodrigo Agostinho, presidente do Ibama, mencionou que os estados amazônicos estão recebendo recursos do Fundo Amazônia para combater o fogo. Estados como o Mato Grosso do Sul, que abrigam ambos os biomas, podem utilizar esses recursos também para preservar o Pantanal. “A ideia é todo mundo se comprometer. Desde a assinatura do pacto, estamos realizando reuniões diárias com os comandos do Corpo de Bombeiros de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul”, enfatizou Agostinho.

Além das ações governamentais, fazendas privadas e organizações como SOS Pantanal e Homem Pantaneiro estão montando brigadas próprias para combater os incêndios. Tanto o Ibama quanto o Corpo de Bombeiros estão capacitando essas equipes de apoio para garantir uma resposta rápida e eficaz aos incêndios.

Este pacto representa um esforço significativo para proteger o Pantanal e a Amazônia, biomas de importância crucial para a biodiversidade e o equilíbrio climático do planeta.

Fonte: G1