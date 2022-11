Amazonas antecipa parcela de novembro do Auxílio Estadual Permanente

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas), irá antecipar o pagamento do mês de novembro do Auxílio Estadual Permanente. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima, nesta sexta-feira (11/11).

Com isso, o benefício estará disponível para saque pelas famílias na segunda-feira (14/11). A antecipação foi feita em virtude do Dia da Proclamação da República, na terça-feira (15/11).

Esta já é a 13ª parcela do Auxílio Estadual Permanente, programa criado pelo governador Wilson Lima para combater os impactos sociais e econômicos da pandemia da Covid-19. Ao todo, 300 mil famílias em todo o Amazonas já receberam o benefício de R$ 150 mensais.

O Auxílio Estadual Permanente já é considerado o maior programa de transferência de renda da história do Amazonas, e garante a segurança alimentar da população em situação de pobreza e extrema pobreza. Além de assegurar a dignidade às pessoas em situação de vulnerabilidade social, o programa incrementa a economia dos 62 municípios do estado.

O primeiro pagamento do Auxílio Estadual Permanente aconteceu em novembro de 2021 e, desde então, o benefício é creditado sempre no dia 15 de cada mês.

Criado como uma resposta do Governo do Estado aos impactos sociais trazidos pela pandemia para as famílias que perderam emprego e renda, o Auxílio Estadual permanente garante mensalmente o recurso para a compra de uma cesta básica, ao mesmo tempo em que incrementa a economia dos 62 municípios do Amazonas.