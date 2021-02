Amazonas Energia notifica empresa após funcionários debocharem do corte de energia

A Amazonas Energia informou, nesta terça-feira (2), que notificou a empresa terceirizada responsável por funcionários que fizeram um vídeo para debochar da interrupção no fornecimento de energia em Manaus. Nas imagens que circulam nas redes sociais, os trabalhadores uniformizados fazem, por meio de gestos, a simulação do corte da luz. Um deles diz que vai “torar”, em uma alusão ao ato de suspender o abastecimento.

Na nota, a distribuidora diz que informou a terceirizada para que as providências cabíveis sejam tomadas e que continuará acompanhando a situação. O texto informa ainda que “não compactua com este tipo de comportamento e situação, os quais vão contra à atual política da empresa, que preza pelo respeito ao cliente e busca a melhoria contínua na distribuição de energia”.

Sobre os cortes de energia, a empresa informou que não está fazendo cortes no abastecimento de residências por inadimplência. No entanto, reconhece que estão ocorrendo cortes, mas estes seriam na casa de clientes que fizeram a religação da energia sem o conhecimento da empresa.

De acordo com o texto, as interrupções são no abastecimento de clientes que tiveram o fornecimento de energia suspenso em ocasiões anteriores e que religaram a instalação diretamente na rede elétrica da distribuidora, sem regularizar a sua situação do pagamento.

Ainda na nota, a empresa afirma que “trata-se, portanto, de ligações clandestinas, que geram danos não só à empresa, mas aos consumidores que honram regularmente com suas responsabilidades, bem como à sociedade, pelos perigos que uma ligação clandestina representa”.

