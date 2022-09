Amazonas está no topo dos Estados que mais desmataram em agosto

Com uma área de 310 km² perdida, o Amazonas está entre os três Estados da região Norte do país com os maiores desmatamentos em agosto. O pódio é ocupado, ainda, por Pará (676 km²), e Rondônia (157 km²).

Assim como Apuí, no sul do estado, que figura na lista dos maiores desmatadores do mês. Os municípios da Amazônia, com os maiores desmatamentos registrados foram São Félix do Xingu (PA), com 93 km², Altamira (PA), com 89 km², Apuí (AM), com 66 km², União do Sul (MT), com 64 km² e Colniza (MT), com 61 km².

Os dados são do Sistema Deter, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgados nesta sexta-feira (9). O desmatamento na Amazônia foi de 1.661 km², um valor 81% superior ao registrado no mesmo período do ano passado.

O valor é o segundo maior da série histórica do sistema, iniciada em 2016, sendo superado apenas por agosto de 2020, quando o desmatamento no bioma chegou a 1.714 km².