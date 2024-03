Amazonas intensifica ações contra o sarampo no Dia S de mobilização em saúde

Nesta quinta-feira (14/03), o Amazonas se une ao Dia S, da Campanha Nacional de Mobilização contra o Sarampo, promovido pelo Ministério da Saúde em todo o país. Com o objetivo de fortalecer as ações de prevenção contra o sarampo, a Secretaria de Saúde, por meio da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas- Dra. Rosemary Costa Pinto, intensifica as atividades de busca ativa de casos da doença.





A busca ativa visa identificar possíveis casos da doença, bem como registrar a ausência de circulação do vírus, como parte da estratégia nacional de eliminação do sarampo no Brasil. Essa iniciativa é fundamental para manter a vigilância epidemiológica em áreas consideradas de alto risco.

A diretora-presidente da FVS-RCP, Tatyana Amorim, destaca a importância da busca ativa no processo de recertificação do país como livre de sarampo. Segundo ela, essa abordagem permite identificar novos casos de forma ativa, melhorando a vigilância epidemiológica em áreas silenciosas e de alto risco.

O responsável pela Vigilância Epidemiológica da FVS-RCP, Alexsandro Melo, reforça a necessidade de todos os serviços de saúde participarem do Dia S em seus territórios. Ele destaca que a busca ativa e a promoção da vacinação são estratégias essenciais para que o Brasil volte a ser um país livre do sarampo.

No Amazonas, não há registro de casos confirmados de sarampo desde 2021. A cobertura vacinal para tríplice viral no Estado, em 2023, para a 1ª dose é de 82%, enquanto para a 2ª dose corresponde a 50%.

As 62 secretarias municipais de saúde estão realizando a programação de mobilização de educação em saúde em suas cidades para reforçar a importância da manutenção da eliminação do vírus do sarampo e da rubéola, especialmente nas áreas onde não há confirmação de casos.

O Ministério da Saúde reforça a importância da vacinação para que o Brasil conquiste novamente a certificação de eliminação do sarampo. A vacina tríplice viral, que protege contra sarampo, caxumba e rubéola, está disponível em todas as salas de vacinação do país, fazendo parte da Campanha Nacional de Multivacinação, que busca atualizar a carteirinha de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos.