Homem que matou personal trainer durante assalto no Novo Aleixo é preso

MANAUS | A Polícia Civil cumpriu, na quarta-feira (13), mandado de prisão preventiva de Marcelo Rodrigo Pereira de Castro, 22, pelo latrocínio de Ramys Rosas Damasceno, que tinha 36 anos. O crime ocorreu no dia 20 de maio de 2021, no bairro Novo Aleixo, zona norte.





Conforme o delegado Thomaz Vasconcelos Dias, titular da DERFD, a vítima foi morta com disparos de arma de fogo no momento em que foi negociar a venda de um aparelho celular, com Marcelo e um indivíduo não identificado.

“Ramys havia anunciado a venda telefone em um site de anúncios na internet, e a dupla criminosa simulou interesse na compra. Ao chegar ao local combinado, Marcelo e seu comparsa anunciaram o roubo e, em uma tentativa de fuga da vítima, eles a executaram de forma cruel e covarde”, disse.

De acordo com o delegado, Marcelo estava foragido desde a época do crime e, durante as investigações, foi possível identificar que ele estaria residindo em Curitiba, no estado do Paraná. As investigações continuam para identificar o segundo envolvido no delito.

“Contamos com o apoio do delegado Rinaldo Ivanike, do 10° Distrito Policial, e da sua equipe para efetuar a prisão de Marcelo. Ele será recolhido no presídio de Curitiba e, posteriormente, será transferido para Manaus”, falou.

Marcelo Rodrigo Pereira de Castro responderá por latrocínio e ficará à disposição do Poder Judiciário.