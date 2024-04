Ministério da Saúde amplia cobertura: HPV e medicamento para HIV incluídos

O Ministério da Saúde amplia a vacinação contra o HPV, incluindo pacientes com papilomatose respiratória recorrente (PRR) no grupo prioritário para receber a vacina. A medida foi motivada por estudos que demonstram a eficácia da vacina como tratamento complementar, reduzindo significativamente as recorrências da doença.





A PRR é uma condição rara causada pelo HPV, caracterizada por verrugas nas vias respiratórias, com tratamento cirúrgico comum, mas recorrências frequentes e graves, especialmente em crianças.

Desde 2006, a vacina tem sido considerada parte do tratamento, com resultados positivos. A vacina estará disponível com prescrição médica, exigindo consentimento dos pais para menores de 18 anos. Além disso, a vacinação contra o HPV no SUS será em dose única para crianças e adolescentes de 9 a 14 anos, com esquema anterior para imunossuprimidos e vítimas de violência sexual.

Medicamento para pacientes com HIV

O novo medicamento Fostensavir trometamol (600mg) para pacientes com HIV, aprovado pela Conitec em março, será disponibilizado no SUS para adultos com resistência múltipla aos tratamentos convencionais. Uma portaria será publicada em breve, e o medicamento estará disponível em até 180 dias.

Os critérios de ampliação do público atendido poderão ser revisados em seis meses, considerando a demanda e a disponibilidade do medicamento. Essa inclusão visa melhorar a qualidade de vida de pacientes com HIV que desenvolvem resistência a múltiplos tratamentos, reduzindo o risco de doenças oportunistas.

A última vez que uma medicação para pacientes multirresistentes foi incluída no SUS foi há oito anos.

