Motociclista morre após moto colidir contra carro na AM-070

Um grave acidente ocorreu na Rodovia Manoel Urbano (AM-070), no Amazonas, resultando no falecimento de Jhonatan Bandeira, motociclista de 28 anos. O acidente trágico ocorreu neste sábado (27), após uma colisão entre um veículo do modelo Fiat Linea e a motocicleta pilotada por Jhonatan.





O acidente se deu quando o condutor do carro tentava efetuar uma manobra de retorno para seguir em direção a Manacapuru. Ao ingressar na rodovia de três faixas, ele invadiu a faixa central, momento em que houve o choque com a moto. Jhonatan colidiu com o lado do automóvel e foi arremessado na via, perdendo a vida no local. O impacto foi tão intenso que a moto entrou em chamas e foi completamente destruída.

De acordo com relatos de testemunhas, um outro motociclista acompanhava Jhonatan no momento do incidente. Ele também caiu, mas felizmente não sofreu lesões graves. O motorista do veículo, cuja placa é NOV-17-76, ficou ferido e foi encaminhado pela polícia para receber tratamento em um hospital. Posteriormente, ele deverá prestar depoimento em uma delegacia.

As autoridades isolaram o local para realizar os procedimentos de perícia, visando esclarecer as circunstâncias precisas do ocorrido. O corpo de Jhonatan Bandeira será removido pelo Instituto Médico Legal (IML) e posteriormente entregue à sua família.

Esse trágico acontecimento suscita questionamentos acerca da segurança nas rodovias e da prudência ao realizar manobras de retorno ou mudanças de faixa. A Rodovia Manoel Urbano desempenha um papel crucial como via de ligação no Amazonas, porém, o número de acidentes é uma preocupação constante tanto para motoristas quanto para motociclistas.

Fonte: AM POST