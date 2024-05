Casa de Praia sedia evento de qualificação de jiu-jitsu para campeonato Amazon Abu Dhabi

A Casa de Praia Zezinho Corrêa, administrada pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), sediará, nesta sexta-feira, 10/5, a partir das 14h, um qualifying de lutas de jiu-jitsu, ou seja, um campeonato de qualificação entre atletas selecionados para competir no evento oficial do Amazon Abu Dhabi, que acontece em julho. O espaço está localizado no complexo turístico Ponta Negra, na zona Oeste da capital.





O evento será dividido em três etapas: quartas de final, semifinal e final, contando com mais de 65 lutas de jiu-jitsu, com aproximadamente 80 atletas de todos os pesos e faixas. Com entrada gratuita e para todas as idades, a competição tem a proposta de fortalecer o empreendedorismo esportivo, promovendo estrutura e visibilidade aos atletas da cidade.

“Investir no empreendedorismo esportivo é fundamental para diversos aspectos do desenvolvimento social e econômico da nossa cidade e vai muito além do espaço cedido. Ele tem o potencial de impactar positivamente vários setores da sociedade, incluindo saúde, economia, inclusão social, a busca de jovens talentos e preservação cultural. Convido todos a prestigiarem esse grande campeonato, que a Prefeitura de Manaus tem o orgulho de apoiar”, salientou o secretário da Semtepi, Wagno Oliveira.

A partir das 19h, acontecerão as finais que selecionarão os campeões que vão lutar no evento oficial, além de serem recompensados com uma bonificação remunerada. Segundo o presidente do instituto Amazon Abu Dhabi, a competição também abriu vagas para todo o Amazonas, incluindo os interiores do Estado.

“A colaboração da secretaria e da prefeitura em prol do esporte é de suma importância. Muitos atletas enfrentam dificuldades para arcar com as despesas de inscrição em grandes campeonatos e com os custos de filiação. Graças ao apoio do poder público municipal, estamos proporcionando oportunidades no jiu-jitsu, que se destaca por trazer resultados positivos para nosso Estado”, destacou o presidente, personal de lutas e lutador do instituto Amazon Abu Dhabi, Robert Pato.