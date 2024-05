Mulher é sequestrada e obrigada a fazer casinha para o marido no Monte Sião

MANAUS | Um crime de execução foi registrado na noite de domingo, (20), na rua 8, no bairro Monte Sião, na zona Leste de Manaus. A vítima identificada como Denilson da Silva Ferreira, de 23 anos, caiu em uma emboscada preparada pelos assassinos usando a esposa do mesmo.





De acordo com informações repassadas pela Polícia Militar, (PM), a esposa de Denilson, foi sequestrada horas antes pelos criminosos. Os elementos queriam que a esposa chamasse o mesmo dizendo que pagaria uma corrida de app, o que foi feito pela mulher.

No momento em m que a vítima saiu de casa, foi atingido com vários tiros pelo corpo vindo a óbito no local. O pais de Denilson, relatou que o mesmo trabalhava como serviço gerais em um condomínio na Ponta Negra, e que também já tinha um histórico policial.

O corpo foi recolhido e a Delegacia de Homicídios e Sequestros, (DEHS), deve investigar o caso.

Por Correio da Amazônia