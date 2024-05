Brasil descobre vastas reservas de “Ouro Azul” e atrai investidores globais

Brasil recentemente despontou no cenário global com a descoberta de vastas reservas de cobalto, conhecido como “ouro azul”, um mineral essencial para o desenvolvimento de novas tecnologias. Este recurso tem atraído a atenção de investidores internacionais, interessados em explorar seu potencial para diversos setores, especialmente o de energias limpas e veículos elétricos.





A Importância do Cobalto

O cobalto desempenha um papel crucial na fabricação de baterias de lítio, que são fundamentais para veículos elétricos e dispositivos eletrônicos. Além disso, ele é usado em uma ampla gama de aplicações, desde airbags e ferramentas diamantadas até tintas, aço rápido e ímãs. Com a demanda global por veículos elétricos aumentando, a necessidade de cobalto está crescendo rapidamente. Em 2017, a demanda global era de 71 mil toneladas, mas projeta-se que atingirá 222 mil toneladas até 2025, impulsionada pela transição global para fontes de energia mais limpas.

A Corrida pelo Cobalto

A União Europeia planeja eliminar a venda de veículos novos movidos a gasolina e diesel até 2035, o que aumentará ainda mais a demanda por cobalto. Em 2022, a demanda global por cobalto no setor de veículos elétricos aumentou 60%, destacando sua importância estratégica para a economia de baixo carbono.

No entanto, a mineração de cobalto não está isenta de controvérsias. Problemas como poluição, trabalho análogo à escravidão e exploração infantil são questões graves associadas à sua extração. Além disso, o cobalto é um recurso finito, tornando a busca por novas reservas ainda mais urgente.

Brasil: Um Novo Protagonista no Mercado de Cobalto

O Brasil emergiu como um novo e promissor fornecedor de cobalto. Estudos geológicos recentes identificaram grandes depósitos do mineral em várias regiões do país, oferecendo uma alternativa às fontes tradicionais, muitas vezes localizadas em regiões politicamente instáveis.

Investimentos e Parcerias

O subsecretário de Estado dos EUA para Crescimento Econômico, Energia e Meio Ambiente, José Fernandez, anunciou em 2023 que os EUA planejam investir em setores estratégicos no Brasil, incluindo a extração de cobalto. Este movimento visa diversificar as fontes de cobalto, reduzindo a dependência de países como a China, que atualmente domina o mercado.

Empresas como a TechMet, no interior do Piauí, já receberam investimentos significativos dos EUA, e outras empresas internacionais também estão seguindo o exemplo. A British Brazilian Nickel anunciou um investimento de 6 bilhões de dólares para desenvolver um projeto de níquel e cobalto no Piauí, com planos de produção significativos a partir de 2026. A australiana Jervois Global também está investindo na reabertura de uma refinaria em São Paulo, visando produzir milhares de toneladas de níquel e cobalto anualmente.

O Futuro do Cobalto no Brasil

Com grandes reservas de cobalto e níquel, o Brasil está bem posicionado para se tornar um líder global na produção desses minerais críticos. O apoio internacional e os investimentos em infraestrutura de mineração sustentável e responsável podem transformar o Brasil em um pilar do fornecimento global de cobalto, contribuindo significativamente para a transição energética mundial e o desenvolvimento de novas tecnologiasA descoberta de grandes reservas de cobalto no Brasil oferece uma oportunidade única para o país se destacar no cenário global de minerais críticos. Com investimentos estratégicos e práticas de mineração sustentáveis, o Brasil pode não apenas atender à crescente demanda global, mas também se tornar um modelo de exploração responsável, ajudando a impulsionar a economia global de baixo carbono e a inovação tecnológica.

Fonte: CPG