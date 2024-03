Seca pode impactar nas eleições deste ano

Uma nova seca severa pode atingir o Amazonas este ano. Os efeitos podem impactar até mesmo na realização das eleições municipais, em outubro.





Muitos eleitores do Estado utilizam a navegação para chegarem em suas seções eleitorais. Com o nível dos rios baixo, o transporte pelas águas fica inviável.

De acordo com boletim da Defesa Civil, o volume de chuvas deste ano está abaixo do esperado para o período de inverno amazônico. A recuperação do nível dos rios ainda é preocupante para especialistas do órgão.

Um levantamento feito pela Defesa Civil indica que nas calhas do Médio Amazonas e Baixo Amazonas, os níveis atuais estão fora da curva para o atual período do ano, mesmo estando em processo de enchente, seguem abaixo da média. As demais calhas apresentam uma recuperação discreta, sendo que Tabatinga (a 1.137 quilômetros de Manaus) teve um aumento de apenas 14 centímetros no nível do rio.

Para evitar danos e interrupção de serviços, a Defesa Civil tem criado estratégias com diferentes órgãos, como o Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM), por exemplo.

Em fevereiro, o presidente do TRE-AM, desembargador Jorge Lins, recebeu um relatório detalhando o prognóstico da estiagem prevista para o ano de 2024. A antecipação e a cooperação entre os órgãos são essenciais para mitigar os impactos adversos que a seca possa trazer, garantindo assim a continuidade dos processos democráticos mesmo diante de condições climáticas desfavoráveis.