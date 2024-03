GastrOpy é premiada por promover hábitos alimentares saudáveis pós-alta hospitalar

O projeto GastrOpy, idealizado pela Opy Health para aprimorar a qualidade de vida dos pacientes do Hospital Delphina Aziz, em Manaus, conquistou uma menção honrosa na categoria Melhor Gestão Privada durante a terceira edição do Prêmio P3C. A premiação, que reconhece iniciativas de destaque na área de infraestrutura econômica, social e ambiental, ocorreu no dia 26 de fevereiro, na B3, em São Paulo.





Thiago Python, diretor regional da Opy Health, expressou sua gratidão pelo reconhecimento do projeto, enfatizando sua importância para elevar o padrão de atendimento no Amazonas, por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). Python ressaltou que o GastrOpy foi concebido para garantir que os pacientes mantenham hábitos alimentares saudáveis mesmo após receberem alta hospitalar, contribuindo assim para sua recuperação e bem-estar.

A cerimônia de premiação destacou não apenas a eficácia do projeto GastrOpy, mas também o compromisso da Opy Health em oferecer serviços de qualidade não clínicos e de infraestrutura em hospitais públicos e privados. Atualmente, a empresa opera não apenas o Hospital Delphina Aziz em Manaus, mas também o Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro em Belo Horizonte, além de uma parceria com a Sociedade Israelita Albert Einstein na gestão do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia (HMAP). A Opy Health é uma empresa pertencente à IG4 Capital.