Amazonas lidera ranking de abertura de empresas no país

O Governo do Amazonas, por meio da Junta Comercial do Estado (Jucea), segue na liderança do ranking nacional de empresas ao registrar no painel de dados, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com o tempo médio de abertura para novos negócios de 6 horas e 30 minutos. O tempo é o mais rápido na análise de viabilidade e liberação para o registro do novo empreendimento.





Atualmente mais de 21 milhões de empresas estão ativas em todo Brasil. Desse total, mais de 208 mil são no Amazonas, de acordo com o Painel de Dados de Registro de Empresas disponibilizado pelo governo federal.

Há quatro meses da última melhoria de tempo, no atendimento interno, a Jucea registrou uma nova diminuição, agilizando mais o processo do empreendedor, na análise de abertura de empresas locais, ao marcar 26 minutos na liberação de um registro comercial.

Além de diminuir o tempo de atendimento interno, a Jucea também minimizou todo o processo do novo empresário e registrou, em janeiro, o tempo médio geral do registro de 1 hora e 20 minutos, impactando positivamente junto aos usuários dos sistemas, além de proporcionar qualidade, segurança e credibilidade aos empreendedores.