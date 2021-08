Amazonas recebe mais de 44.460 doses de imunizantes da Pfizer

O Governo do Amazonas recebeu, na tarde desta terça-feira (10/08), mais 44.460 doses de vacina contra a Covid-19. Os imunizantes da Pfizer/BioNtech, encaminhados pelo Ministério da Saúde (MS), por meio do Programa Nacional de Imunização (PNI), darão continuidade à campanha de vacinação no estado.

As vacinas foram transportadas em avião comercial da empresa Latam e desembarcadas no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, por volta das 14h35. Após o desembarque, a remessa foi escoltada pela Polícia Federal para armazenamento na Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), local que oferece acondicionamento da vacina em freezer científico, com temperaturas a -86ºC.

De acordo com a FVS-RCP, o público-alvo a receber as vacinas será definido conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, e de acordo com as etapas de vacinação concluídas no Amazonas.

Profissionais de educação e adolescentes – O governador Wilson Lima anunciou a intensificação da vacinação dos profissionais da educação de Manaus a partir desta terça-feira (10/08); e a partir de sexta-feira (13/08) para adolescentes de 12 a 17 anos, na capital e mais onze municípios que já alcançaram 80% da meta de vacinação.

Para os profissionais de educação, a vacinação em 27 pontos será mantida até o dia 18 de agosto. Em relação ao público de 12 a 17 anos, a imunização começa com adolescentes que têm algum tipo de comorbidade, grávidas, puérperas e com deficiência na sexta-feira (13/08); e no sábado (14/08) também para os demais jovens sem comorbidade.

Vacinômetro – Dados parciais do Programa Nacional de Imunização apontam que 2.710.570 doses foram aplicadas em todo o estado até ontem (09/08), sendo 1.979.229 de primeira dose, 693.429 de segunda dose e 37.912 com dose única. A informação está disponível no site da FVS-RCP – www.fvs.am.gov.br.