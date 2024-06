Amazonastur lança Turistódromo e recepciona turistas na praça da Catedral em Parintins

A Empresa Estadual de Turismo (Amazonastur), lançou a quarta edição do Turistódromo, ontem quarta-feira (26/06), na praça da Catedral, centro de Parintins (a 369 quilômetros de Manaus). O espaço dedicado aos turistas oferece serviços essenciais de informações úteis e seguras para uma experiência mágica na Ilha Tupinambarana.





O Turistódromo conta com um Centro de Atendimento ao Turista (CAT), onde atuam os turismólogos da Amazonastur preparados para atender os visitantes. O centro especializado conta com a participação de 16 instituições estaduais, onde o turista pode procurar atendimento para participar das ações que ocorrem no espaço.

O presidente da Amazonastur, Ian Ribeiro, destaca a importância da iniciativa do Governo do Amazonas e da parceria entre as instituições para facilitar a experiência em Parintins. “Como sempre nos diz o governador Wilson Lima, o turismo pode se tornar uma das maiores matrizes econômicas do nosso estado. Parintins é um exemplo disso, o turista sai da ilha encantado”, afirma Ribeiro.

Para o torcedor do Caprichoso, Victor Eduardo, drinks exclusivos e a diversidade cultural da ilha são os principais motivos da visita no Turistódromo. “Os serviços que estão sendo oferecidos aqui na ilha são show de bola. Eu to gostando muito e ainda tem muitos dias para curtir e não vou sair daqui tão cedo. Turistódromo aprovado. Traga uma sacolinha porque tem muito brinde e não vai ter como levar na mão”, destaca o visitante azulado.

O local também agradou a torcedora do bumbá Garantido, Kethllen Scantbelruy, que esteve conhecendo o Turistódromo com a família.

“Essa é minha segunda vez em Parintins e eu tô muito feliz de estar aqui e no Turistódromo eu me sinto muito bem, porque os serviços são ótimos, tem várias diversidades para a gente apreciar e divertir. O Turistódromo tá aprovadissimo”, destaca.

Construção do espaço

A quarta edição do Turistódromo foi idealizada pela arquiteta da Amazonastur, Andreia Souza, que assina o projeto e também acompanha a montagem do espaço.

“O Turistódromo é a casa do turista. A Amazonastur concebe esse projeto para atender todos os visitantes da forma mais confortável possível. E nele, a gente trabalha no lounge de descanso, totens para carregar celular, temos diversos parceiros para dar informações seguras”, destaca Andreia.

Em 2024, o espaço de 600 metros quadrados irá funcionar até o dia 30 de junho, de 9h às 17h30, na praça da Catedral, em Parintins.