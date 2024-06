Fapeam prorroga prazo para as inscrições do Programa Jovem Cientista na Pesca Artesanal

Prorrogado para 29 de julho o prazo para inscrições no Programa Jovem Cientista na Pesca Artesanal, da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado Amazonas (Fapeam) e do Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA). A ampliação do período de inscrição foi aprovada, por meio da Decisão Nº 566/2024 – Ad Referendum, na tarde desta quinta-feira (27/06).





O Programa Jovem Cientista na Pesca Artesanal é inédito no estado e visa contribuir para a formação de estudantes no contexto amazônico, por meio da iniciação científica e tecnológica júnior, assim como promover a produção do conhecimento, geração de novas tecnologias e de inovação na educação básica.

Acesse o edital com o novo prazo de inscrição no link: https://www.fapeam.am.gov.br/editais/dital-n-o-0072024/

Com investimentos de mais de R$ 600 mil, estima-se apoiar até 25 projetos no estado. A iniciativa busca ainda apoiar atividades nos campos das ciências e carreiras tecnológicas, e contribuir para o avanço do conhecimento em temas ligados às realidades das comunidades pesqueiras artesanais do Brasil, a partir das diversas áreas do conhecimento.

O Programa objetiva selecionar propostas para concessão de auxílio-financeiro a projetos de pesquisa apresentados por pesquisadores de instituições de ensino e pesquisa do Amazonas, em colaboração com professores do ensino médio da rede pública, além de bolsas de iniciação científica júnior para os alunos jovens da pesca artesanal (incluindo alunos pescadores artesanais indígenas).

Inscrições

As propostas devem ser apresentadas por pesquisadores (mestre ou doutor) vinculados a instituições de ensino e pesquisa, que vão atuar como coordenadores de projetos, e desenvolverão parceria com a escola pública da rede de ensino. Os interessados devem ficar atentos a todos os critérios e requisitos especificados no edital, bem como nos temas prioritários considerados pelo programa. As propostas devem ser feitas, por meio do preenchimento de Formulário online específico e enviadas por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em www.fapeam.am.gov.br

As propostas devem ser feitas, por meio do preenchimento de Formulário online específico e enviadas por meio eletrônico, via Sistema de Gestão da Informação da Fapeam (SigFapeam), disponível em www.fapeam.am.gov.br

A divulgação do resultado preliminar do enquadramento está prevista para o dia 8 de agosto, conforme o cronograma do Edital.