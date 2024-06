Policiamento preventivo do Batalhão de Trânsito nas ruas de Manaus

Responsável por realizar o policiamento ostensivo de trânsito no Amazonas, o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) da Polícia Militar (PMAM), é uma unidade especializada em executar operações por meio de barreiras, fazer cumprir a legislação de trânsito e orientar condutores e pedestres. Por meio das ações de trânsito, as equipes, também, realizam prisões de envolvidos com o tráfico de drogas, foragidos da Justiça, entre outros crimes.





Além disso, os policiais são capacitados para realizarem a escoltas de autoridades e delegações esportivas, como por exemplo, nos eventos da Copa do mundo FIFA 2014, Jogos Olímpicos 2016 e torneios internacionais de futebol que aconteceram em Manaus.

De acordo com subcomandante do BPTran, major Alan Trindade, a especializada conta com 110 policiais no efetivo, sendo 30 batedores, todos capacitados para garantir a segurança da população nas ruas da cidade.

“O batalhão de policiamento de trânsito tem o objetivo de realizar o patrulhamento ostensivo de trânsito, fiscalização de trânsito durante as operações, além do cunho educativo para toda a população amazonense que é muito importante”, disse.

Visando reforçar as ações de policiamento, combate aos crimes e possíveis infrações no trânsito, o BPTran realiza diariamente a “Operação Marfim”, que conta com abordagens em veículos suspeitos.

“O foco dessa operação é coibir e fiscalizar os infratores e condutores que se encontram com veículos fora dos padrões do Código de Trânsito Brasileiro, além disso, estamos combatendo outros tipos de crime onde os suspeitos utilizam carros ou motocicletas”, explicou o tenente Osvaldo Lima, do BPTran.

Treinamentos

Todos os policiais que integram o BPTran, recebem aprimoramento profissional por meio do Curso de Agente de Trânsito (Captran) que tem a finalidade de qualificar os policiais que executam as atividades de fiscalização, operação, policiamento ostensivo de trânsito ou patrulhamento nos órgãos integrantes do sistema Nacional de Trânsito.