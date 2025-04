Amazônia foi o bioma mais afetado por queimadas em 2025

Mesmo com uma redução de 72% na área queimada em comparação ao primeiro trimestre do ano passado, a Amazônia foi o bioma mais atingido em extensão no mesmo período deste ano. Foram 774 mil hectares queimados, representando 78% do total nacional.





Em março de 2025, o fogo alcançou 106,6 mil hectares do país, o equivalente a 10% da área total queimada nos meses analisados. Na comparação com março de 2024, foram 674,9 mil hectares a menos queimados, o que representa redução de 86%.

Do total no mês, a Amazônia queimou 55,1 mil hectares; o Cerrado, 37,8 mil hectares, a Caatinga 2,2 mil hectares, Mata Atlântica, 9,2 mil hectares, o Pampa 1,5 mil hectares e o Pantanal, 561 hectares.

Os números são do Monitor do Fogo, uma ferramenta do MapBiomas que utiliza imagens de satélite para mapear cicatrizes de fogo em todo o país.