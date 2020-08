Amazonino terá prioridades do Podemos nas eleições

A presidente nacional do Podemos, deputada federal Renata Abreu, recebeu o ex-governador do Amazonas, Amazonino Mendes, na tarde desta quinta-feira (20), e manifestou o apoio incondicional do partido. O Podemos considera a eleição em Manaus como prioridade número um entre as capitais, destacando a importância da Zona Franca e por ser o epicentro de todas as questões que envolvem a Amazônia.

Amazonino esteve na casa de Renata Abreu, em São Paulo, acompanhado do presidente do Podemos no Amazonas, o deputado estadual Wilker Barreto, e o ex-secretário de Saúde do Estado, médico Francisco Deodato.

O Podemos informou que está harmônico para ajudar Manaus, com a consciência da atenção que tem que dar para a questão da defesa do povo do Amazonas, do meio ambiente e da floresta.

A presidente nacional do Podemos manifestou todo o apoio à candidatura do partido. “É uma alegria receber Amazonino e saber que é a pessoa que nos representa no Amazonas e podermos ajudar a levar recursos para Manaus, essa cidade maravilhosa”, disse a deputada.