Ambulancha da Vila Amazônia é renovada para atender zona rural de Parintins

O prefeito Mateus Assayag e a vice-prefeita Vanessa Gonçalves realizaram ontem sexta-feira (11), a reentrega oficial da ambulancha da Vila Amazônia, totalmente reformada e equipada com um novo motor de 150 HP. O transporte fluvial é fundamental para o atendimento emergencial de saúde da comunidade e das mais de 47 localidades rurais atendidas pela unidade.





A cerimônia de reentrega contou do ex-prefeito Bi Garcia, do presidente da Câmara Municipal Cabo Linhares, dos vereadores Telo Pinto e Azamor Pessoa, além de representantes da Central de Resgate de Parintins, Conselho Municipal de Saúde, servidores da UBS Francisco Lupino e moradores da comunidade, que celebraram a retomada do serviço.

No ano passado, o motor da embarcação foi furtado e, mesmo com diversas tentativas, não foi possível recuperar o equipamento. Diante disso, a Prefeitura de Parintins realizou um novo investimento, adquirindo um motor moderno e promovendo a reforma completa da lancha.

Durante o evento, o prefeito Mateus Assayag destacou a importância do equipamento para salvar vidas na região ribeirinha. “Hoje estamos devolvendo esse equipamento importantíssimo para salvar vidas. A ambulancha está completamente reformada com motor novo, pronta para atender às necessidades dos moradores da Vila Amazônia e das 47 comunidades. Esse é um compromisso do nosso governo com a zona rural de Parintins, de melhorar a prestação dos serviços de saúde com respeito e responsabilidade”, salientou.

Segundo a vice-prefeita Vanessa Gonçalves, a reentrega da ambulancha simboliza mais do que a recuperação de um equipamento. “Representa o compromisso da nossa gestão com a vida, a saúde e o respeito aos moradores da zona rural de Parintins”, concluiu.

O secretário municipal de saúde, Clerton Rodrigues, reforçou o compromisso com o atendimento às áreas mais distantes. “A ambulancha é essencial. Queremos que seja usada o mínimo possível, porque desejamos saúde a todos, mas ela estará pronta quando for necessária. Essa entrega representa o cuidado com cada morador da zona rural”.

Para Maria Rosa Barbosa, presidente do Conselho Municipal de Saúde, a entrega é uma vitória coletiva. “É mais uma conquista para a comunidade. O Conselho está aqui para fiscalizar e apoiar iniciativas como essa, que servem de fato à população”, citou

Jesiel Prata, diretor da UBS Francisco Lupino, ressaltou o importante trabalho realizado com a ambulancha junto aos moradores. “Nossa gratidão à gestão municipal é enorme. Essa lancha não atende só a Vila Amazônia, mas até regiões do Estado do Pará. Com frequência, precisamos transportar pacientes em situações críticas, e agora temos novamente esse suporte fundamental”, enalteceu.

