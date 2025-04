Prefeitura identifica problema na Constantino Nery e aciona órgão responsável

A Prefeitura de manaus esteve, ontem sexta-feira, 11/4, na avenida Constantino Nery, bairro Chapada, zona Centro-Sul da cidade, para identificar a razão e solução de um transtorno na via. Uma cratera se formou na lateral da pista em uma rampa de acessibilidade para deficientes e, prontamente, a equipe do distrito de obras se deslocou até a área para tomar as devidas providências.





Durante as escavações com o auxílio de um hidrojato e uma retroescavadeira, as equipes da Seminf identificaram que a origem do problema se deu por um vazamento no equipamento da concessionária de água do município, que foi imediatamente acionada para tomar as devidas providências e realizar o serviço adequado no local, ainda na madrugada.

“Identificamos a cratera na via, bem na frente de uma rampa de acessibilidade a pessoas com deficiência, e durante os trabalhos nossas equipes identificaram um vazamento na tubulação da concessionária de água do município, o que provocou a erosão na área e consequentemente a cratera na lateral da via. Na hora acionamos a empresa que executou o serviço ainda na madrugada como determina o prefeito David Almeida. A Seminf está com os trabalhadores nas ruas, seja na chuva ou no sol, de dia ou de noite, para levar infraestrutura de qualidade a nossa cidade”, declara o vice-prefeito e secretário de Obras, Renato Junior.

A Prefeitura de Manaus segue com os serviços de recuperação asfáltica, manutenção e implantação de redes de drenagem, pontes e passarelas, entre outros serviços de infraestrutura, intensificando o trabalho em todas as zonas da capital com qualidade, segurança, e melhorias na mobilidade e infraestrutura.