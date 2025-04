Operação na Base Arpão 3 apreende 20kg de drogas camufladas no forro de um freezer

Mais de 20 quilos de entorpecentes, entre cocaína e pasta-base de cocaína, foram apreendidos pela Polícia Militar do Amazonas (PMAM), na sexta-feira (11/04), durante abordagem a uma embarcação, na Base Fluvial Arpão 3, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus). As drogas foram encontradas com o auxílio do cão policial Xerife, camufladas no forro de um freezer. O suspeito de ser o responsável pelo transporte dos entorpecentes foi preso em flagrante.





Por volta das 17h30, as equipes policiais da Base Arpão 3, coordenadas pela Secretaria de Segurança (SSP-AM), realizaram abordagem à embarcação modelo ferry boat, que havia saído de Tabatinga com destino a Manaus.

Durante o procedimento, o cão Xerife sinalizou que no convés de carga havia a suspeita de drogas. As buscas seguiram, e os policiais localizaram a droga escondida dentro do forro do freezer.

Ao todo, foram apreendidos 18 tabletes de entorpecentes. Após perícia realizada pelo Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), foram identificados 13,730 quilos de cocaína e 6,290 de pasta-base. O dano ao crime organizado foi estimado em mais de R$ 1,3 milhão.

O homem suspeito de ser o responsável pelo transporte da droga, que já responde na Justiça pelo mesmo crime e violência doméstica, foi preso e conduzido ao cartório da Polícia Civil, que está na Base Arpão 3, onde foi autuado pelo crime de tráfico de drogas.