Localizada na comunidade indígena Nova Esperança, na região do rio Cuieiras, zona ribeirinha da capital, a escola municipal indígena Puranga Pisasú, da Prefeitura de Manaus, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), será contemplada com a implantação de um sistema de energia solar. A iniciativa vai garantir melhores condições de funcionamento da unidade de ensino e contribuir diretamente para a qualidade de vida dos moradores da comunidade.

Com a proposta “Soberania Energética e Educação na Comunidade Nova Esperança”, o projeto prevê a instalação de um sistema fotovoltaico autônomo (off-grid), com banco de baterias de lítio e inversores de última geração, integrado à estrutura energética já existente na escola.





A proposta foi selecionada pelo grupo EDP, organização global que atua na promoção da transição energética e do desenvolvimento sustentável, por meio do Programa Y.E.S. e do Fundo A2E. O resultado foi divulgado no dia 28 de outubro de 2026. O projeto receberá um aporte financeiro estimado em 136 mil euros, equivalente a aproximadamente R$ 850 mil, para sua execução.

A iniciativa tem como principal objetivo garantir energia elétrica contínua à unidade de ensino, possibilitando o uso de computadores, internet, equipamentos digitais, ventiladores e refrigeradores, contribuindo para o fortalecimento das atividades pedagógicas e a melhoria do processo de ensino e aprendizagem.

O secretário municipal de Educação, professor Arone Bentes, parabenizou a comunidade escolar pela conquista e ressaltou a importância da iniciativa para o fortalecimento da educação escolar indígena em Manaus.

“Parabenizo toda a equipe da escola municipal indígena Puranga Pisasú pela conquista e pelo desenvolvimento de um projeto tão importante para a educação e para a comunidade Nova Esperança. Essa iniciativa demonstra o compromisso da nossa rede municipal com uma educação que respeita as especificidades dos povos indígenas, valoriza suas culturas e busca soluções inovadoras para superar desafios”, afirmou o secretário.

Além dos benefícios estruturais, o projeto prevê a formação de quatro moradores da comunidade como Guardiões da Energia, que serão responsáveis pelo acompanhamento do sistema e pela realização de atividades básicas de manutenção. A proposta também permitirá desenvolver ações de educação ambiental, valorizar a cultura indígena, apoiar a preservação e a digitalização de conteúdos na língua Nheengatu e fortalecer as atividades comunitárias.

Para a gestora da escola, Gessiane Garrido da Silva, a conquista representa o reconhecimento de um trabalho construído diariamente com estudantes, professores, famílias e moradores da comunidade indígena.

“Essa conquista representa muito mais do que a implantação de um sistema de energia solar. É o reconhecimento de um trabalho que desenvolvemos diariamente na escola, envolvendo a educação, a valorização da nossa identidade indígena e o fortalecimento dos vínculos com a comunidade. Nossa escola tem o compromisso de oferecer uma educação de qualidade, respeitando os saberes, a cultura e a realidade dos nossos estudantes. Com esse projeto, teremos melhores condições para desenvolver nossas atividades pedagógicas, ampliar o acesso à tecnologia e fortalecer ainda mais a participação da comunidade. É um avanço muito importante para todos nós”, destacou a gestora.

Atualmente, a escola depende de geradores para o fornecimento de energia elétrica, com aproximadamente oito horas de funcionamento, consumindo mais de três mil litros de diesel por mês. Com a implantação do sistema solar, será possível reduzir significativamente essa dependência, melhorar a infraestrutura escolar, ampliar o acesso à tecnologia e à internet e oferecer melhores condições de trabalho aos professores e de aprendizagem aos estudantes.

A mudança também contribuirá para a sustentabilidade ambiental, reduzindo os custos e as dificuldades logísticas relacionadas ao transporte de combustível até a comunidade, localizada em uma região de difícil acesso.

A unidade de ensino está em processo de assinatura da documentação necessária para o recebimento do aporte financeiro. O projeto prevê beneficiar diretamente 186 pessoas e, indiretamente, outras 180. A expectativa é reduzir o consumo de diesel em aproximadamente 26 mil litros por ano, evitando cerca de 70 toneladas de emissões de dióxido de carbono (CO₂).