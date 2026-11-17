A Prefeitura de Itacoatiara (a 175 quilômetros de Manaus) poderá contratar um empréstimo de até R$ 140 milhões junto ao Banco do Brasil. A autorização foi aprovada pela Câmara Municipal e oficializada pela Lei nº 653, sancionada pelo prefeito Mário Abrahim em 9 de novembro de 2026.

O financiamento faz parte do Programa Eficiência Municipal e prevê investimentos em áreas como saúde, educação, infraestrutura, iluminação pública, limpeza urbana, mobilidade e meio ambiente, entre outros setores. A legislação não detalha quanto será destinado a cada área nem quais obras e projetos serão contemplados.





A lei também determina que a prefeitura reserve recursos do orçamento para pagar as parcelas e os encargos financeiros da operação. A garantia será da União.

Apesar da autorização, o empréstimo ainda não foi contratado. A efetivação depende do cumprimento das exigências legais e da formalização do acordo com o Banco do Brasil.