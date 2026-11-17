Recebi com preocupação a notícia do desabamento de parte da estrutura de uma das entradas da Fundação Hemoam, em Manaus, na manhã desta terça-feira (17), que deixou três pessoas feridas. É fundamental que o ocorrido seja devidamente apurado e que as condições estruturais da instituição sejam avaliadas, com a adoção de medidas urgentes de recuperação, manutenção e reestruturação dos espaços, para evitar que situações como essa voltem a acontecer.

O Hemoam presta um serviço essencial à população, e sabemos que cada doação de sangue representa uma oportunidade de salvar vidas. Por isso, é indispensável que o Governo do Estado assegure uma estrutura adequada, segura e bem conservada para servidores, pacientes e doadores, garantindo condições dignas para o funcionamento da instituição.





Minha solidariedade às pessoas feridas. Espero que todas recebam a assistência necessária e tenham uma pronta recuperação.