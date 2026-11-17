A exatos dois meses de encerrar o mandato-tampão no comando do Governo do Amazonas, previsto para terminar no dia 6 de janeiro de 2027, a gestão de Roberto Maia Cidade Filho (União Brasil) homologou uma megallicitação no valor global de R$ 104.773.168,32 para a contratação de serviços de limpeza, conservação e higienização hospitalar na capital.

Conforme o Despacho de Homologação n.º 033/2026, publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) e assinado no dia 6 de novembro pelo ordenador de despesas da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM), Pedro Guilherme Gioia de Moraes, o certame resulta do Pregão Eletrônico n.º 671/2025-CSC e visa a formação de Ata de Registro de Preços para atender as unidades de saúde e administrativas instaladas em Manaus.





A maior fatia dos recursos públicos ficou concentrada nas mãos da empresa Ouro Preto Serviços de Conservação Ltda. (CNPJ n.º 07.025.586/0001-98), que arrematou os Lotes 06 e 10 pelo montante de R$ 65.358.973,20, valor que representa mais de 62% de toda a licitação homologada.

Quem embolsará os milhões

Na segunda posição em volume financeiro aparece a empresa S.A. de A. Magalhães Ltda. (CNPJ n.º 27.231.365/0001-83), vencedora dos Lotes 01 e 03, cujo valor adjudicado soma R$ 16.285.962,96. O pacote milionário contempla ainda a Adita Serviços Empresariais Ltda. (CNPJ n.º 52.820.287/0001-08), declarada vencedora dos Lotes 02 e 04 pelo valor de R$ 14.511.544,56, além da Beta Brasil Serviços de Conservação e Limpeza Ltda. (CNPJ n.º 09.540.692/0001-35), que arrematou o Lote 07 pelo montante de R$ 8.616.687,60.

Formalizado no apagar das luzes da atual administração estadual, o registro de preços ampara-se na Lei Federal n.º 14.133/2021 e no Decreto Estadual n.º 47.133/2023, deixando para a próxima gestão eleita, que assume o Executivo estadual em janeiro de 2027, a execução e o desembolso dos contratos derivados dessa ata milionária na rede pública de saúde de Manaus.