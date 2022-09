Ameaças, mortes, violência bolsonaristas mostram necessidade de eleger Lula no 1º turno, diz Leonel Radde

“Ainda dá tempo de quem faz falsa simetria entre o Lula e Bolsonaro acordar”, afirma o vereador de Porto Alegre.

O vereador de Porto Alegre Leonel Radde (PT), candidato a deputado estadual, repudiou a tentativa de agressão do candidato a presidente pelo PDT, Ciro Gomes, por um apoiador de Jair Bolsonaro neste sábado (10) na capital gaúcha.

Pelo Twitter, Radde citou também a ameaça sofrida pelo candidato a deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) e alertou para quem estabelece falsa simetria entre Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Fascista

“Boulos ameaçado com uma arma de fogo. Agora foi Ciro Gomes. Ainda dá tempo de quem faz falsa simetria entre o Lula e Bolsonaro acordar e se dar conta de que com Fascista não há diálogo e que precisamos eleger Lula no primeiro turno para evitarmos tragédias”, afirmou Leonel Radde.

Um homem tentou agredir o candidato à presidência pelo PDT, Ciro Gomes, na tarde deste sábado (10), em Porto Alegre.

Ciro cumpria agenda de campanha no Acampamento Farroupilha, na capital gaúcha, quando o homem, que não teve a identidade divulgada, que estava armado e foi identificado como apoiador de Jair Bolsonaro (PL), chegou a agredir fisicamente integrantes da comitiva e tentou agredir o candidato do PDT.

O suspeito foi retirado do evento por policiais federais que fazem a segurança do candidato à presidência. Em nota, a campanha de Ciro Goimes informou que todas as medidas estão sendo tomadas para que a polícia apure e o caso e a Justiça determine punição ao agressor.

Brasil 247