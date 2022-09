Bolsonarista deixa sua mulher ‘sem comer’ ao descobrir que ela vota no Lula (vídeo)

A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, classificou a cena como “nojenta”. “Além da violência e mortes que causam, humilham as pessoas, são desumanos”, afirmou.

Viralizou nas redes sociais um vídeo no qual um homem aparece humilhando uma mullher em situação de vulnerabilidade social, afirmando que irá cortar fornecimento de alimento ao descobrir que a mulher é eleitora do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Assista:

Bolsonarista humilha mulher que necessita de ajuda para ter o que comer, só porque ela diz votar em Lula. O vídeo circula em grupos de whatsapp, e ainda não conseguimos informações sobre quem seria o "cidadão de bem". pic.twitter.com/XcMHz7kkG7 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 10, 2022

Gleisi Hoffmann, classificou a cena como “nojenta”. “Além da violência e mortes que causam seguindo as orientações do líder, humilham as pessoas, são desumanos”, afirmou a deputada federal.

O deputado André Janones (Avante) reagiu com indignação à postura do apoiador de Jair Bolsonaro. “É contra isso que estamos lutando. Eles são o mal, a fome, a morte. Devemos ter ódio e nojo a essa gente repugnante, devemos mandar todos esses vermes de volta pra lata de lixo da história. Eu acho que nunca senti tamanha tristeza e revolta”, afirmou Janones.

