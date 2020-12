América-MG x Palmeiras: veja onde assistir

Vale vaga na final da Copa do Brasil! Depois de empatarem por 1 a 1 na ida das semifinais, América-MG e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Independência. Quem avançar, pegará São Paulo ou Grêmio e garantirá, no mínimo, mais R$ 22 milhões em premiação. O vencedor da partida em BH se classificará. Qualquer empate leva a decisão da vaga para os pênaltis.

Para o América, a campanha já é histórica. O time quer disputar a primeira final da Copa do Brasil em 108 anos de história e sonhar com um título nacional inédito. O Coelho acumula mais de R$ 17 milhões em premiação no torneio e já deixou para trás Santos-AP, Operário-PR, Ferroviária-SP, Ponte Preta, Corinthians e Internacional.

O Palmeiras também está na semifinal da Libertadores e tenta se classificar para a segunda final da temporada de 2020. Campeão paulista em agosto, o Verdão terá pelo menos dois retornos para o time titular nesta quarta-feira.

Transmissão: Globo (para MG, menos Araxá, Ituiutaba, Juiz de Fora, Uberaba e Uberlândia), com narração de Rogério Corrêa e comentários de Bob Faria e Henrique Fernandes; e SporTV/Premiere com Odinei Ribeiro e comentários de Renata Mendonça e Maurício Noriega.

América-MG – Técnico: Lisca

Preservados na rodada passada da Série B (vitória por 1 a 0 sobre o CRB), o goleiro Matheus Cavichioli e o atacante Felipe Azevedo estão à disposição de Lisca para o duelo decisivo desta quarta-feira.

Seguem fora dos planos o zagueiro Joseph e os laterais Diego Ferreira e João Paulo. O meia Guilherme e o volante Zé Ricardo se recuperaram de lesão, estão na transição e podem ser relacionados.

Quem está fora: Joseph (Covid-19); Guilherme e Zé Ricardo (em transição); Diego Ferreira e João Paulo (lesionados).

Pendurado: Ademir.

Palmeiras – Técnico: Abel Ferreira

Poupados na vitória palmeirense contra o Red Bull Bragantino, no último domingo, o zagueiro Gustavo Gómez e e o atacante Rony estão novamente à disposição do técnico Abel Ferreira, que não poderá contar com Gabriel Veron por causa de uma lesão muscular. Luiz Adriano pode ser mantido no comando do ataque do Verdão.