Ana Maria Braga se casa com Fábio Arruda em cerimônia intimista em SP

A apresentadora Ana Maria Braga, 76 anos, oficializou a união com o jornalista esportivo Fábio Arruda, 54, na última sexta-feira (4), em uma cerimônia intimista realizada em sua casa, em São Paulo.





Durante a celebração, Ana foi levantada em uma cadeira ao som de Hava Nagila, tradição comum em casamentos judaicos que simboliza alegria e união. O momento foi registrado por convidados, como o economista e ex-BBB Gil do Vigor, e publicado nas redes sociais.

Apesar de discreto no número de convidados, o casamento contou com presenças ilustres como Sabrina Sato, Eliana, Nicolas Prattes, Angélica e Luciano Huck. Ana usou um vestido exclusivo assinado pela estilista Lethicia Bronstein.

Essa foi a primeira celebração do casal. Uma segunda cerimônia está prevista para julho, na fazenda da apresentadora no interior de São Paulo. Este é o quinto casamento de Ana Maria, que já teve relacionamentos anteriores com Eduardo de Carvalho, Carlos Madrulha, Marcelo Frisoni e o empresário francês Johnny Lucet.

A decoração intimista chamou a atenção, com um “céu estrelado” criado com velas e lanternas penduradas no teto, criando um cenário romântico e acolhedor.

Fonte: cnnbrasil