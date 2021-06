Ana Maria Braga termina casamento após marido maltratar funcionários, diz colunista

A apresentadora Ana Maria Braga pôs um fim em seu casamento com o francês Johnny Lucet. O casal se conheceu durante uma viagem para Algarve, em Portugal, e estava juntos desde o ano passado.

Segundo informações do quadro A Hora da Venenosa, do Balanço Geral SP, o motivo do término seria porque Lucet estaria maltratando os funcionários da loira. Ele, inclusive, teria deixado o país logo após a separação.

Na terça-feira (15), a contratada da Globo chamou a atenção dos telespectadores ao aparecer sem aliança no “Mais Você”.