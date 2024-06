Anderson Silva e Chael Sonnen empatam em luta de despedida no Spaten Fight Night

Anderson Silva e Chael Sonnen se enfrentaram na luta principal do Spaten Fight Night, realizado neste sábado, em São Paulo. Este evento marcou a despedida do brasileiro dos ringues em seu país, destacando o reencontro com um de seus mais famosos rivais. O combate, programado como exibição, terminou com ambos os lutadores com os braços erguidos, deixando a luta sem vencedor.





Embalado por Seu Jorge, que cantou a icônica música que marcou os principais combates de Anderson Silva, o Spider entrou aplaudido pela torcida. Enquanto isso, Sonnen aguardava no ringue. A torcida, embora respeitosa, não deixou de ecoar o famoso coro de “Uh, vai morrer” direcionado ao antigo rival do brasileiro.

Com o início do combate, Anderson Silva demonstrou toda sua habilidade, ditando o ritmo do confronto sem pressa e sem levar muito perigo ao lutador americano. Sonnen, conhecido por suas habilidades no wrestling e não tanto na trocação, conseguiu manter a luta durante os cinco rounds, sem causar grandes ameaças ao brasileiro.

Após cinco rounds de dois minutos, o combate terminou com ambos os lutadores tendo seus braços erguidos, encerrando a luta sem um vencedor declarado.

“Muito legal subir aqui e me divertir de novo, dar esse espetáculo para todos. Momento mágico que a Spaten proporcionou para mim e para o esporte em geral. É um novo capítulo que se escreve dentro das marcas que se dedicam a mudar o Brasil através do esporte”, disse Anderson, emocionado, antes de completar: “Muito feliz de fazer minha última luta no Brasil. É uma mistura de emoções. Última luta no Brasil, mas vou continuar lutando, eu amo muito. Me faz sentir vivo. Apesar de ser algo que faço de maneira secundária, é algo que amo fazer. Ter a oportunidade de dividir esse espaço com meu filho, que me acompanhou quando bebê, e vê-lo lutar, ver todas essas pessoas aqui… Obrigado.”

O Spaten Fight Night foi um evento memorável, celebrando a carreira de Anderson Silva e proporcionando um espetáculo emocionante para os fãs de MMA no Brasil.

Fonte: G1